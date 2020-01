Maurício Galiotte aprova renovação no elenco do Palmeiras

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Maurício Galiotte f



O presidente Maurício Galiotte, do Palmeiras, participou do evento de abertura da Florida Cup, nesta segunda-feira (13), e aproveitou para atualizar a situação das mudanças no elenco palmeirense para a temporada de 2020.

“Faremos, sim, as contratações nos momentos adequados da forma que a gente entender, nas posições que o clube precisa. Nesse momento a gente muda um pouco a nossa postura em relação ao mercado, sempre buscando um time competitivo”, afirmou Maurício Galiotte.

O presidente do Palmeiras foi questionado sobre eventuais saídas, como são os casos especulados de Deyverson, Jean e Guerra, que nem viajaram com o elenco para os Estados Unidos.

“São situações de elenco que ainda estão indefinidas e discutidas internamente. Esse elenco está sendo preparado com muita cautela. A gente está fazendo um trabalho para que a gente tenha um grupo qualificado, mas que não seja grande”, afirmou o mandatário do Verdão.

Galiotte elogiou também o trabalho feito na base palmeirense e disse acreditar na aposta em jovens jogadores.

‘A gente teve um trabalho de reestruturação nas categorias de base há algum tempo e acho que a gente tem de aproveitar esses meninos. Vamos entender o comportamento deles aqui no time principal, junto com o elenco que já é qualificado. Em um segundo momento vamos ao mercado de uma maneira clara, identificando o que o Palmeiras precisa para trabalhar de forma pontual”, finalizou.