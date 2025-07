Mesmo sofrendo com lesões, Paulinho vira peça fundamental no Palmeiras

Embora tenha iniciado apenas uma partida como titular, o investimento de US$ 18 milhões, equivalente a cerca de R$ 115 milhões, já demonstrou ser promissor

O Palmeiras fez no início deste ano a contratação de Paulinho, um atacante de 24 anos que chegou ao clube com uma lesão que o afastará dos gramados até o final da temporada. O jogador, que passou por uma cirurgia para tratar uma fissura óssea na perna direita, estreou em abril, mas ainda enfrenta dificuldades físicas e se prepara para uma nova operação nesta semana. Embora tenha iniciado apenas uma partida como titular, o investimento de US$ 18 milhões, equivalente a cerca de R$ 115 milhões, já demonstrou ser promissor.

Durante o Mundial de Clubes, Paulinho teve um papel crucial, anotando um gol na vitória sobre o Botafogo, o que garantiu ao Palmeiras uma premiação de US$ 13,125 milhões, ou R$ 72,8 milhões. Além disso, ele também marcou um gol no empate contra o Inter Miami, que assegurou a classificação do time e rendeu mais US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,5 milhões.

O contrato de Paulinho com o Palmeiras se estende até 2029, e a expectativa é que o clube consiga aproveitar ao máximo seu potencial no futuro. No entanto, a situação da lesão levou a diretoria a buscar novos reforços para o elenco. Recentemente, o atacante paraguaio Ramón Sosa foi apresentado e está aguardando a regularização para poder estrear no Campeonato Brasileiro.

A situação de Paulinho gerou um misto de contradições e acertos na gestão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A expectativa em torno do jogador é alta, mas a necessidade de reforços se tornou evidente, especialmente com a ausência prolongada do atacante. O clube agora se prepara para enfrentar os desafios do campeonato com novas adições ao time.

