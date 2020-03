Morre mãe do goleiro palmeirense Weverton; Web se solidariza

Reprodução/Palmeiras Weverton perdeu a mãe nesta quinta-feira



O Palmeiras informou o falecimento de Josefa Pereira, mãe do goleiro Weverton, na manhã desta quinta-feira (5). Imediatamente, a web se solidarizou com a morte e colocou a hashtag #ForçaWeverton entre os assuntos mais comentados do Twitter.

“É com imensa tristeza que recebemos a notícia e lamentamos o falecimento de Josefa Pereira, mãe do nosso goleiro Weverton. Manifestamos as condolências ao goleiro, amigos e familiares. Todo o nosso apoio neste momento tão difícil”, escreveu o clube.

Arqueiro do Alviverde desde 2017, Weverton conquistou o Campeonato Brasileiro do ano seguinte com a camisa do Palmeiras. Recentemente, ele renovou contrato até 2024.

É com imensa tristeza que recebemos a notícia e lamentamos o falecimento de Josefa Pereira, mãe do nosso goleiro Weverton. Manifestamos as condolências ao goleiro, amigos e familiares. Todo o nosso apoio neste momento tão difícil. 😔#ForçaWeverton pic.twitter.com/YjHhLjXmO4 — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 5, 2020

Sinto muito pela sua perda. Muitas boas energias para que consiga força neste momento tão triste. #ForçaWeverton — LordRanj (@lord_ranj) March 5, 2020

#ForçaWeverton Meu sentimentos a este grande goleiro e toda sua família. https://t.co/sAS1w2kjXs — Chico (São) Bento (@Beneditino_loko) March 5, 2020

#ForcaWeverton meus sentimentos aos amigos e familiares. — Joãozinho (@_carvalhojv) March 5, 2020

Que Deus conforte o coração de toda a familia e dê mts forças pro Goleirão nesse momento dificil#ForcaWeverton

SRN https://t.co/N8SNiCfZsr — B💰_____ᶜʳᶠ (@crfsantos_) March 5, 2020

Meus pêsames ao nosso paredão querido. #ForcaWeverton que Deus esteja contigo e toda sua família. — Milena Gonzaga (@Mi_Gonzaga) March 5, 2020

certeza que dor maior que essa não tem #ForçaWeverton 😔 — gabriel (@gabreunz) March 5, 2020