Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Mourinho elogia trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Carreira brilhante’

Mourinho elogia trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Carreira brilhante’

Técnico do Fenerbahçe destaca que comandante alviverde ‘faz uma coisa que normalmente os treinadores não fazem’: não fugir depois de ganhar muito

  • Por Jovem Pan
  • 19/08/2025 09h16
  • BlueSky
Reprodução/SportyNet Mourinho elogia trabalho de Abel no Palmeiras Mourinho elogia trabalho de Abel no Palmeiras

José Mourinho afirmou que vê Abel Ferreira como uma grande referência do futebol brasileiro. Em entrevista ao canal SportyNet, o treinador português destacou não só os títulos conquistados pelo compatriota, mas também a longa permanência no comando do Palmeiras. “Acho que o Abel é obviamente a grande referência, não só pelos ganhos. Outros também ganharam, o Jesus, o Arthur Jorge também ganharam a Libertadores, por exemplo. Mas o Abel ganha a Libertadores, ganha o Brasileirão… está há cinco anos”, afirmou Mourinho. “E faz uma coisa que é difícil de fazer, normalmente os treinadores não fazem, que é depois de ganhar muito, fugir. E ele não tem fugido, tem sempre continuado em uma equipe que terá condições fantásticas”, acrescentou.

O técnico do Fenerbahçe também ressaltou a relação de Abel com a presidente Leila Pereira, que tem defendido sua permanência no cargo em meio a protestos dos torcedores, além do esforço do clube em manter um elenco competitivo. O Palmeiras já gastou mais de R$ 520 milhões em contratações em 2025. “Percebe-se empatia entre ele e a senhora presidente, mas acabam sempre vendendo jogadores e depois formando outros e encontrando outras funções. Tem sido realmente uma carreira brilhante”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Abel Ferreira é o técnico mais vitorioso e longevo da história do Palmeiras, com cinco anos no comando e dez títulos conquistados. São duas taças da Copa Libertadores (2020 e 2021), uma da Copa do Brasil (2020), uma da Recopa Sul-Americana (2022), três do Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024), duas do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e uma da Supercopa do Brasil (2023).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Real Madrid tem cinco desfalques para estreia na La Liga
Fernando Meligeni analisa melhor ranking de João Fonseca
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >