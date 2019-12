Mulher de Valdivia faz post e pede volta do jogador ao Palmeiras: ‘Meu sonho’

Montagem sobre fotos/Divulgação/Reprodução Valdivia deixou o Colo-Colo e está sem clube; a mulher do jogador quer o retorno dele ao Palmeiras



A mulher de Jorge Valdivia, Daniela Aranguiz, fez um post que dividiu a torcida do Palmeiras na tarde desta terça-feira. Na véspera do Natal, a modelo disse que gostaria de receber de presente do Papai Noel o retorno do marido ao clube alviverde.

“Isso é o que quero de presente de Natal. Tomara que o velhinho me escute”, escreveu Daniela, em um post em que Valdivia aparece com a camisa do Palmeiras. “Meu sonho é você terminar tua carreira na equipe de meus amores o que reconhece quem é você como jogador”, finalizou.

Daniela Aranguiz, esposa do Valdivia, no Instagram: pic.twitter.com/ElyKvgtNr4 — Murilo Dias (@mmurilodias) December 24, 2019

A possibilidade de um retorno é pequena, mas existe. Isto porque, na última quarta-feira, o Colo-Colo emitiu um comunicado informando que não renovaria o vínculo com o chileno. Assim, o meio-campista está livre no mercado.

Na última temporada, Valdivia entrou em campo apenas 13 vezes e marcou dois gols.

Será que ele seria um bom reforço para o Verdão? Confira a análise no vídeo abaixo!