Multicampeão no Palmeiras, Abel Ferreira tem retrospecto negativo contra o São Paulo 

Reprodução/Palmeiras Abel Ferreira é treinador do Palmeiras desde outubro de 2020



O Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, já entrou para a história como um dos times mais vencedores do futebol brasileiro, conseguindo duas taças da Libertadores, uma da Copa do Brasil e outra da Recopa Sul-Americana. Ainda assim, a equipe dirigida pelo português não costuma levar a melhor sobre um de seus principais rivais, o São Paulo, adversário desta quinta-feira, 10, pelo Campeonato Paulista. Desde que o treinador desembarcou no país, em outubro de 2020, o Verdão enfrentou o Tricolor em oito oportunidades, colecionando uma vitória, quatro empates e três derrotas no clássico, conhecido como Choque-Rei.

É bem verdade que a única vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, levando em conta o período em que Abel Ferreira está no país, foi fundamental para o bicampeonato da Libertadores da América. Após a igualdade no jogo de ida das quartas de final, o Alviverde fez 3 a 0 sobre o rival, avançando para a semi. Ainda assim, o time liderado pelo português segue sem saber o gosto da vitória no Morumbi, palco do próximo confronto pelo Estadual. No Cícero Pompeu de Toledo, o Verdão somou três empates e uma derrota – esta, inclusive, na grande decisão do Paulista da temporada passada, quando o São Paulo saiu de uma fila de quase nove anos sem erguer um troféu.

Fora o pequeno tabu no Morumbi, um dos estádios mais tradicionais do Brasil, Abel Ferreira também tentará acabar com a “freguesia” diante de Rogério Ceni. Em um ano e meio no país, o português perdeu para o brasileiro três vezes, sendo duas quando o “Mito” ainda estava no Flamengo, na temporada passada – o Rubro-Negro bateu o time paulista nos dois turnos do Brasileirão. Além disso, Abel soma um empate contra Ceni, mas que teve gosto de derrota. Na final da Supercopa do Brasil, em 2021, a equipe carioca levou a melhor nas penalidades após 2 a 2 no tempo regulamentar.

Palmeiras sob o comando de Abel x São Paulo