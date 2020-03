Muricy admite que decepcionou em passagem pelo Palmeiras: ‘Podia ser campeão’

Reprodução/Twitter Muricy treinou o Palmeiras entre 2009 e 2010



Muricy Ramalho relembrou alguns momentos da sua carreira como treinador e falou sobre sua passagem pelo Palmeiras, na noite do último domingo (8), durante participação no programa “Mesa Redonda”, da TV Gazeta. Questionado se deixou a desejar no Verdão, o ex-técnico assentiu e afirmou que poderia ter levado a equipe ao título do Campeonato Brasileiro de 2009.

“Sim, decepcionou porque era um time que podia ser campeão naquela época. Era um time que quando eu cheguei estava em segundo e, logo em seguida, fomos para primeiro. Era um time muito bom. Só que nós tínhamos um problema muito sério no Palmeiras: nós tinhas 11 [jogadores] bons, mas nós não tínhamos um elenco bom para ganhar o Campeonato Brasileiro”, afirmou.

Sob o comando de Muricy, o Alviverde chegou à liderança do torneio nacional, mas perdeu fôlego nas rodadas finais e terminou fora da zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Ontem, o ex-treinador explicou a queda de rendimento no momento crucial do torneio.

“No momento em que eu perdi três jogadores importantes; o zagueiro, o volante e o “10”, o Cleiton Xavier, que era o cabeça do time e fazia o time jogar, eu perdi o campeonato. Perdi o Pierre, que era o cara que marcava, e o Maurício, que ficava lá atrás. Então era a oportunidade de ganhar também pelo Palmeiras, mas, infelizmente, não aconteceu”, lamentou.

Antes de assumir o Palmeiras, Muricy Ramalho havia vencido três edições do Campeonato Brasileiro com o São Paulo (entre 2006 e 2008). Ele também participou do título do Fluminense de 2010, além da Libertadores da América com o Santos, em 2011.