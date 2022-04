Navarro dá show e Palmeiras goleia o Independiente Petrolero por 8 a 1 na Libertadores

Atacante fez 4 gols e foi o nome do jogo, repetindo o bom desempenho da primeira rodada

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pelo segundo jogo consecutivo, Rafael Navarro foi o destaque do Palmeiras



O Palmeiras levou um susto no Allianz Parque nesta terça-feira, 12, ao enfrentar o Independiente Petrolero na segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Logo aos 6 minutos, os visitantes abriram o placar com Correa. Até o Palmeiras se acertar levou um tempo, até que aos 41 minutos, Zé Rafael acertou um chute de longe e empatou o placar. Na volta do intervalo, quem fez um ‘gol relâmpago’ foi o alviverde. Aos 2 minutos, Breno avançou em velocidade pela direita, cruzou na área e Rafael Navarro apareceu para estufar as redes. Aos 8, o atacante apareceu novamente para marcar o terceiro do Verdão. E, não satisfeito, aos 11 minutos, o camisa 29 fez mais um, marcando seu primeiro hat-trick com a camisa do Palmeiras. Aos 33, Navarro marcou seu quarto gol na partida. É o segundo jogo seguido da Libertadores que o atacante é o destaque. Dois minutos depois, Rony também fez o dele. Aos 41, Raphael Veiga fez o sétimo do Verdão. O meio-campista ainda fez o oitavo nos acréscimos. A vitória por 8 a 1 deixa o Palmeiras na liderança do Grupo A com 6 pontos. O próximo jogo será contra o Emelec, fora de casa, na quarta-feira dia 27, às 21h (horário de Brasília).