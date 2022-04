Navarro desencanta, faz dois e Palmeiras goleia o Deportivo Táchira na estreia da Libertadores

Atacante marcou os primeiros gols com a camisa do Verdão; time lidera o Grupo A

Reprodução/ Twitter Conmebol Navarro fez melhor jogo desde que chegou ao Palmeiras



Atual campeão da Copa Libertadores da América, o Palmeiras estreou muito bem na edição de 2022 da competição. Na Venezuela, a equipe mesclada do alviverde venceu por 4 a 0 o Deportivo Táchira e assumiu a liderança do Grupo A. O jogo foi fácil para os visitantes. Logo aos 8 minutos, Dudu chutou com desvio e abriu o placar no estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Aos 24, Kuscevic acertou o travessão do goleiro Varela. 11 minutos depois, Raphael Veiga chutou de longe e ampliou o marcador. No segundo tempo o enredo continuou o mesmo e foi a vez de Rafael Navarro brilhar. Aos três minutos, o camisa 29 se antecipou à defesa venezuelana, e empurrou cruzamento de Mayke para o fundo das redes. Cinco minutos depois, Navarro subiu livre na pequena área e cabeceou para ampliar a vantagem alviverde para 4 a 0. Vindo do Botafogo, o atacante estava sendo contestado e fez seu seus primeiros gols desde que chegou. O Deportivo pouco assustou e quando chegou na área, Weverton defendeu. Aos 27 minutos, Jailson levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na próxima rodada, o alviverde recebe o Club Independiente Petrolero na terça-feira, dia 12, às 21h30 (horário de Brasília).