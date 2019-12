Negociação trava, mas Borja segue confiante em reforçar clube do coração: ‘Sonho se tornando realidade’

Van Campos/Estadão Conteúdo Miguel Borja deve deixar o Palmeiras em 2020



A negociação entre Palmeiras e Júnior Barranquilla travou, mas Miguel Borja segue confiante em reforçar o seu clube do coração. Em entrevista exclusiva ao canal colombiano Win Sports, o atacante disse que aguarda apenas uma resposta do Verdão para reforçar a equipe pela qual torce desde a infância.

“Esperamos que se feche com chave de ouro hoje. Entre o clube e minha pessoa está tudo ok, a única coisa que estamos esperando é a resposta de Palmeiras, algum detalhezinho que falta. No transcurso do dia vai estar tudo certo. Esperamos que se concretize hoje”, afirmou, esperançoso. “O sonho que eu tinha está se tornando realidade, espero que eu possa dormir tranquilo com essa notícia”, acrescentou.

Borja está em Tierralta, sua cidade natal, mas mostrou disposição de ir a Barranquilla para assinar contrato com o novo clube. O vínculo seria por empréstimo de um ano.

“O que quero é voltar a ser protagonista, voltar a jogar e fazer o que me faz feliz. Quero fazer o que Deus me deu talento para fazer”, disse o atacante, já falando como jogador do Junior. “A torcida em Barranquilla se sente orgulhosa da equipe que tem, é uma grande equipe, pronta para brigar por coisas importantes. Com a ajuda de todos os jogadores que estão aí, vamos fazer uma grande família”, complementou.

O impasse na negociação entre Palmeiras e Júnior Barranquilla reside no desejo de o clube colombiano adquirir Borja pelos mesmos valores da negociação que o Verdão tinha com o Olimpia, outro interessado no jogador.

O time paraguaio pagaria o salário integral de Borja e teria a exigência da compra, com valor pré-fixado, caso o jogador atingisse determinadas metas. Já com o Junior Barranquilla, o Palmeiras está pedindo mais dinheiro, sob o argumento de que são duas negociações diferentes.