Nestor, Zé Rafael e Sabino são suspensos pelo STJD por confusão em clássico 

Punições foram determinadas com base em informações contidas na súmula e em gravações do VAR

Bruno Escolástico/E.Fotografia/Estadão Conteúdo SP - BRASILEIRÃO/PALMEIRAS X SÃO PAULO - ESPORTES - São Paulo/SP 18/08/2024 - Futebol/Palmeiras/São Paulo - Confusão entre gandulos e jogadores do São Paulo após o jogo entre Palmeiras X São Paulo, 23ª rodada do campeonato brasileira de futebol, realizado no Allianz Parque durante este domingo(18). 18/08/2024



O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou as sanções para os jogadores e membros da comissão técnica do Palmeiras e do São Paulo, em decorrência da confusão ocorrida durante o clássico do Campeonato Brasileiro, realizado em 18 de agosto. As punições foram determinadas com base em informações contidas na súmula e em gravações do VAR. No Palmeiras, Zé Rafael foi punido com quatro jogos de suspensão, enquanto o auxiliar técnico João Martins recebeu uma pena de três jogos. O diretor Anderson Barros foi afastado por 15 dias e multado em R$ 2 mil. Além disso, o clube palmeirense terá que pagar uma multa de R$ 55 mil.

Do lado do São Paulo, Rodrigo Nestor e Sabino foram penalizados com quatro e cinco jogos de suspensão, respectivamente. É importante ressaltar que as sanções aplicadas são válidas apenas para o Campeonato Brasileiro. Os jogadores do São Paulo ainda poderão participar da Copa do Brasil antes de cumprirem suas suspensões no torneio nacional. Luciano, também do São Paulo, teve as acusações contra ele arquivadas, o que significa que ele está liberado para atuar. O próximo desafio do Palmeiras será contra o Criciúma, marcado para o dia 15 de setembro, no Allianz Parque, onde a equipe buscará se recuperar após as penalizações.

