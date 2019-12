Orlando City anuncia contratação de palmeirense Antônio Carlos por empréstimo

Divulgação Antônio Carlos foi emprestado pelo Palmeiras ao Orlando City



O Orlando City anunciou na tarde desta segunda-feira (30) a contratação de Antônio Carlos por empréstimo. Cedido pelo Palmeiras, o zagueiro ficará no clube estadunidense até o final de 2020 e poderá ser adquirido em definitivo ao término da temporada.

“Estamos emocionados em receber Antônio Carlos no Orlando City. Ele é um zagueiro experiente, tendo jogado muitas temporadas na série principal do Brasil, o que traz velocidade e uma grande habilidade no ar para a nossa linha de defesa”, disse o vice-presidente de operações da Orlando City, Luiz Muzzi. “Estamos muito felizes em fazer essa mudança antes do ano novo e estamos animados em ver tudo o que Antônio Carlos realizará em 2020”, completou.

Pouco utilizado neste ano, Antônio Carlos foi reserva na maior parte da temporada, contabilizando apenas nove partidas com a camisa do Alviverde no Campeonato Brasileiro, além de outras três na Libertadores.

Contratado pelo Palmeiras em 2018, Antônio Carlos possui vínculo do o time paulista até 30 de junho de 2023.