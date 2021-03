Palmeiras 0 x 0 Grêmio: Acompanhe minuto a minuto a final da Copa do Brasil

Aqui, você pode acompanhar o lance a lance do jogo válido pela final da Copa do Brasil

Reprodução/Twitter/Copa do Brasil Palmeiras e Grêmio disputam a taça da Copa do Brasil 2020



42′ – SALVA, PAULO VICTOR – Após levantamento para o lado esquerdo da área, a bola sobrou para Zé Rafael fora da cozinha. O meia olhou para o gol e tentou colocar no canto esquerdo de Paulo Victor, mas o goleiro foi buscar e espalmou para escanteio

41′ – Raphael Veiga fez jogada individual pela direita e cruzou rasteiro, mas a bola foi cortada pro Kannemann

35′ – Rony recebeu na intermediária e arriscou o chute rasteiro, mas a bola saiu à direita de Paulo Victor

30′ – Mais um amarelo para o Grêmio: desta vez foi Kannemann quem parou com rispidez o ataque alviverde

27′ – CARTÃO AMARELO – Wesley sofreu falta dura de Paulo Miranda na lateral esquerda. Amarelo para o gremista, o segundo do jogo. Zé Rafael já havia levado

24′ – Após boa troca de passes, o Grêmio entrou na área, e a jogada clareou para Maicon, Mas Gustavo Gómez fez bloqueio salvador. Na sobra, a bola foi levantada na área e Diego Souza cabeceou, mas Weverton, bem posicionado, agarrou

20′ – NÃO VALEU – Felipe Melo lançou Roni na área e o atacante ajeitou para o chutaço de Raphael Veiga. A bola entrou mas o bandeirinha apontou impedimento (confirmado pelo VAR)

15′ – Após um bom início do Grêmio, Palmeiras equilibra a partida

07′ – Maicon errou passe no meio de campo e armou o contragolpe palmeirense. Rony partiu com liberdade, entrou na área e teve tudo para abrir o placar, mas foi travvado

06′ – Em saída rápida para o ataque, Alisson recebeu do lado direito da área, fez o giro e tentou chutar da canhota no ângulo direito de Weverton, mas a bola saiu por cima do gol

03′ – Thaciano recebeu de Alisson na direita e cruzou rasteiro. Pepê chegou sozinho, mas não alcançou a bola perdeu ótima chance

COMEÇA O 1º TEMPO – A bola está rolando para a grande decisão da Copa do Brasil. Acompanhe em tempo real na Jovem Pan

PRÉ JOGO – O Grêmio, treinado por Renato Gaúcho, está escalado com: Paulo Victor; Vanderson, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon e Thaciano; Alisson, Pepê e Diego Souza.

PRÉ JOGO – O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Emereur e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Rony e Wesley; Luiz Adriano.

PRÉ JOGO – Em busca do hexa, o Tricolor gaúcho precisa de uma vitória por 2 ou mais gols para levar a taça no tempo regulamentar.

PRÉ JOGO – Na partida de ida, realizada em Porto Alegre, o Palmeiras saiu em vantagem ao vencer por 1 a 0. Agora, o time paulista precisa apenas do empate para conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil

PRÉ JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto da final da Copa do Brasil no site da Jovem Pan! Palmeiras e Grêmio medem forças no Allianz Parque, neste domingo, 7. A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília).