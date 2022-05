Palmeiras anuncia contratação do atacante uruguaio Miguel Merentiel

Em comunicado, a diretoria palmeirense informou que o centroavante assinou contrato válido até 30 de junho de 2026 após passar por exames médicos do clube

Reprodução/Palmeiras Miguel Merentiel é o novo reforço do Palmeiras



O Palmeiras surpreendeu na tarde nesta quarta-feira, 18, ao anunciar a contratação do atacante uruguaio Miguel Merentiel, de 26 anos, que estava no Defensa y Justicia (ARG). Em comunicado, a diretoria palmeirense informou que o centroavante assinou contrato válido até 30 de junho de 2026 após passar por exames médicos do clube. A cúpula do Verdão, assim, atende um pedido do treinador Abel Ferreira, que estava em busca de um camisa 9 desde a temporada passada.

Natural de Paysandú, Mentiel foi formado na base do Peñarol (Uruguai) e passou pelo El Tanque Sisley antes de ir para a Espanha, onde defendeu Lorca e Valencia Mestalla. O atacante chegou ao futebol argentino em 2018 para jogar pelo Godoy Cruz. Já nas últimas três temporadas, o centroavante vestiu a camisa do Defensa y Justicia, clube pelo qual se sagrou campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana (2020) Pelo time portenho, ele marcou 27 gols em 79 partidas. O uruguaio enfrentou o Verdão tanto pelo Godoy Cruz quanto pelo Defensa y Justicia.

“A verdade é que é algo inexplicável e impressionante. Estou muito feliz por estar no atual bicampeão da América. Vou aproveitar da melhor maneira e dar tudo por essa equipe. Para a minha carreira, é algo enorme, passei de um time rival para o maior da América do Sul. Vou viver isso da melhor maneira, vou me entregar ao máximo por esse clube”, afirmou Merentiel, em entrevista ao site do Palmeiras. “O Palmeiras é um time muito forte em âmbito local e internacional. Nós sofremos muito, é uma equipe impressionante”, acrescentou o uruguaio.