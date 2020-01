Palmeiras anuncia uruguaio Matías Viña como primeiro reforço de 2020

Divulgação Matías Viña é o novo reforço do Palmeiras



O Palmeiras, enfim, anunciou a sua primeira contratação para a temporada 2020. Nesta sexta-feira (31), o Alviverde informou que chegou a um acordo com o Nacional-URU por Matías Viña. Destaque da equipe uruguaia, lateral-esquerdo de 22 anos é aguardado no clube para realizar exames médicos e assinar contrato até 2024.

Nas redes sociais, o Verdão brincou com o nome do reforço e escreveu: “Quem disse que não Viña reforço.”

Revelado pelo próprio Nacional, Viña subiu ao time principal em 2017 e fez parte do título do Campeonato Uruguaio no ano passado, sendo eleito o melhor jogador do torneio na ocasião. No total, ele realizou 47 partidas como profissional, registrando 5 gols e 6 assistências.

Convocado para defender a seleção uruguaia em seis oportunidades, Viña chega para disputar posição com Victor Luís e Diogo Barbosa, os dois principais jogadores do setor.

No currículo, o lateral também coleciona um título do Sul-Americano sub-20 com a seleção, além da Supercopa Uruguaia com o seu clube formador.