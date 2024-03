Palmeiras atropela a Ponte Preta com hat-trick de Flaco López e se classifica para as semifinais do Paulistão

Argentino chegou a dez gols no Estadual e se isolou como artilheiro; próximo adversário do Verdão será o time com a menor pontuação entre os quatro semifinalistas

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Flaco López foi o destaque da classificação palmeirense com três gols marcados



O Palmeiras é o primeiro time classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. No começo da noite deste sábado (16), o atual campeão estadual recebeu a Ponte Preta na Arena Barueri e mostrou por que é considerado favorito para a conquista do bi, que não acontece desde o biênio 1993/1994. Foi uma atuação avassaladora, que terminou com um justíssimo 5 a 1 no placar. O destaque do Verdão foi o argentino Flaco López, autor de três gols. Com dez gols, ele se isolou como artilheiro do Paulistão. Os comandados de Abel Ferreira, que continuam invictos no torneio, só conhecerão seu próximo adversário na quando a fase de quartas de final terminar e apontar o classificado com a menor pontuação.