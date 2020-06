Palmeiras confirma ter um jogador com Covid-19 e três recuperados

Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação O elenco do Palmeiras não trabalha na Academia de Futebol desde março



O Palmeiras informou, por meio de nota oficial, que realizou na última quinta-feira, 18, a primeira rodada de exames para detectar possíveis infecções por novo coronavírus. Dentre os 30 jogadores testados no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, apenas um testou positivo e está preventivamente afastado das atividades presenciais – a primeira delas está marcada para a próxima terça-feira, 23, na Academia de Futebol. O clube também confirmou que, durante o período de paralisação, outros três atletas testaram positivo, mas estão recuperados e, depois de passarem por uma série de avaliações cardiorrespiratórias, foram liberados. Os quatro não apresentaram sintomas da Covid-19.

O Palmeiras não informou a identidade dos profissionais. O que se sabe é que o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, com dificuldades para retornar do país-natal ao Brasil, foi o único atleta que não participou dos testes. Entre os membros da diretoria, comissão técnica e núcleo de saúde, houve apenas um resultado positivo, que já está recuperado. Na semana passada, outros 73 testes foram realizados em funcionários que trabalham na Academia de Futebol, com seis resultados positivos, sendo que três já se recuperaram e outros três permanecerão afastados.

A partir de terça-feira, 23, o Palmeiras vai iniciar uma série de avaliações físicas, fisiológicas e bioquímicas em seu centro de treinamento sob rígido protocolo de segurança. As análises visam averiguar e corrigir as perdas e deficiências que o longo período de afastamento dos treinos específicos em respeito ao isolamento social possa ter causado a cada atleta.