Palmeiras cede empate para a Ferroviária e segue em segundo no Paulistão

VAN CAMPOS/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Lima, do Palmeiras, durante partida contra a Ferroviária



O Palmeiras desperdiçou a chance de ser líder do Campeonato Paulista. Neste sábado (7), a equipe alviverde saiu na frente da Ferroviária, mas cedeu no fim e acabou empatando com o time interiorano em 1 a 1, em pleno Allianz Parque. Willian marcou para os mandantes, enquanto Tony deixou tudo igual.

Com o resultado, o Verdão não tira proveito da derrota do Santo André na rodada e permanece na segunda posição do Grupo B com 18 pontos, um a menos que o clube do ABC. Já a equipe de Araraquara vai aos 10 pontos na tabela do Grupo D, continuando na terceira colocação.

Agora, a equipe palmeirense volta a campo na próxima terça-feira (10), quando novamente joga em casa, desta vez contra o Guaraní do Paraguai, em confronto válido pelo Grupo B da Libertadores. A Ferroviária, por sua vez, enfrenta o América-MG, na quarta-feira (11), em jogo marcado pela Copa do Brasil.

Saulo salva a Ferroviária

O Verdão não começou bem na partida, ficou travado no ferrolho do time de Araraquara e praticamente não incomodou o goleiro rival nos quinze minutos iniciais. Aos poucos, no entanto, a equipe de Luxemburgo foi se soltando no confronto e chegou com perigo à meta de Saulo. Lucas Lima, em batida após a ajeitada de Luan Silva, fez Saulo trabalhar aos 24.

Armando uma blitz, o Palmeiras teve as melhores oportunidades aos 26 minutos. Gustavo Scarpa recebeu na frente da área e soltou uma pancada, que foi espalmada por Saulo. No rebote, Rony esperou a bola cair na pequena área e testou com pouca força na bola, defendida pelo arqueiro novamente de maneira espetacular.

O Alviverde continuou melhor e terminou a etapa inicial com 60% de posse de bola, além de 8 finalizações contra apenas 2 da Ferroviária. O lado negativo ficou por conta de Luan Silva, garoto que fez sua estreia e acabou sendo substituído devido a uma lesão.

Palmeiras marca, mas leva empate

Luxemburgo sacou Scarpa para a entrada de Dudu. A modificação surtiu efeito, o Palmeiras continuou melhor na partida e, aos 11 minutos, conseguiu balançar a rede no Allianz Parque. O artilheiro do time na temporada ficou com a sobra após chute de Dudu e, com o pé direito, bateu forte para estufar a rede da Ferroviária.

Os mandantes continuaram melhor e criaram com Willian, Dudu e Lucas Lima, mas não aproveitaram o momento superior e foram surpreendidos já no final da partida. Aos 32, Tony recebeu de Caior Rangel e bateu cruzado, fora do alcance de Weverton.

Nos minutos finais, o Palmeiras esboçou uma reação, mas nada pôde fazer para evitar o tropeço dentro do seu próprio estádio.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 FERROVIÁRIA

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula (Bruno Henrique), Zé Rafael e Lucas Lima; Gustavo Scarpa (Dudu), Rony e Luan Silva (Willian). Treinador: Vanderlei Luxemburgo.

FERROVIÁRIA – Saulo; Lucas Mendes, Max, Elton e Bruno Recife (Higor Méritão); Mazinho, Tony e Claudinho; Patrick, Hygor e Henan (Caio Rangel). Treinador: Sérgio Soares.

CARTÕES AMARELOS – Rony, Luan e Gustavo Gómez(Palmeiras); Elton e Max (Ferroviária)

GOLS – Willian, aos 11 minutos do 2º tempo, Tony, aos 32 minutos do 2º tempo