Palmeiras defende invencibilidade contra o Fluminense no Allianz Parque

Paulistas e cariocas se enfrentam a partir das 16h (de Brasília) deste domingo, 8, na casa do Verdão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu comemora gol marcado contra o Corinthians



Palmeiras e Fluminense se enfrentam a partir das 16h (de Brasília) deste domingo, 8, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Considerado um dos favoritos ao título, o Alviverde começou mal o torneio e busca subir na tabela com o auxílio de sua torcida. Com 5 pontos conquistados em quatro jogos, o time de Abel Ferreira é somente o 11º colocado e tenta não se afastar dos líderes. Já o Tricolor das Laranjeiras terá a reestreia de Fernando Diniz na competição. Após a saída de Abel Braga, o treinador pega a equipe no 14º lugar, com apenas 4 pontos.

O Palmeiras, apesar de não empolgar neste início de Brasileirão, pode ser apontado como favorito. Isto porque, desde a inauguração de sua nova casa, o Verdão não é derrotado pelo Fluminense. De acordo com as estatísticas do site de apostas Bob, o último revés para o Tricolor das Laranjeiras atuando como mandante aconteceu em abril de 2014, ainda antes de o Allianz Parque ficar pronto. Desde então, o Alviverde paulista recebeu os cariocas em oito oportunidades, vencendo em todas.

Vai de Bob

O Bob é a mais nova casa de apostas online do Brasil, que combina estatística e tecnologia. Criado por um time apaixonado por esportes e apostas, o Bob é a marca mais inovadora do mercado, com uma plataforma fácil e intuitiva e as melhores promoções. Para saber mais, acesse www.vaidebob.com. Na dúvida, vai de Bob!