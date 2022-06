Palmeiras defende longa invencibilidade contra o Atlético-MG no Allianz Parque

Mais do que um tradicional duelo nacional, o confronto deste domingo, 5, é uma briga direta pela primeira colocação do Brasileirão

ANDRÉ FABIANO / CÓDIGO19 / ESTADÃO CONTEÚDO Wesley, do Palmeiras, e Mariano, do Atlético-MG, disputam a bola em partida do Campeonato Brasileiro



Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, 5, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Mais do que um clássico nacional, o confronto é uma briga direta pela primeira colocação do torneio. Atual líder, o Alviverde vem embalado de uma vitória contra o Santos e soma 15 pontos na tabela. O Galo, por sua vez, se recuperou dos tropeços e também vem confiante. Com a mesma pontuação, a equipe de Hulk, Nacho e companhia é a segunda colocada, ficando atrás apenas no saldo de gols.

Apesar do equilíbrio no Brasileirão 2022, se considerado o retrospecto recente das equipes no Allianz Parque, a vantagem é palmeirense. De acordo com informações do site de apostas Bob, o Palmeiras não é derrotado pelo Atlético-MG em sua casa desde 2016. No período, o Verdão recebeu os mineiros em seis ocasiões, colecionado duas vitórias e quatro empates — a equipe de Abel Ferreira eliminou os atleticanos da Libertadores do ano passado.

