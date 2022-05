Palmeiras derrota o Emelec com gol de Danilo e segue 100% na Libertadores

Volante marca em terceiro jogo consecutivo após ser convocado para a seleção brasileira

Em busca da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras derrotou o Emelec nesta quarta, 18, por 1 a 0 no Allianz Parque, com gol de Danilo. O volante vive fase artilheira: após ser convocado por Tite para a seleção brasileira na semana passada, marcou três gols em três jogos. O Palmeiras entrou com escalação mista, com jogadores importantes como Dudu e Raphael Veiga no banco, e demonstrou um ritmo mais lento que o habitual, mas dominou o primeiro tempo, e perdeu chance clara com Gustavo Gómez. Na etapa final, o Palmeiras seguiu com mais posse e sofreu com erros de passe, mas melhorou com as entradas de Veiga e Dudu, até conseguir o gol em cobrança de escanteio – Navarro desviou e Danilo completou para a rede. Antes do final da partida, Navarro teve chance de ampliar cara a cara com o goleiro Ortíz, mas o arqueiro defendeu, e Weverton evitou o empate em lance parecido. O Palmeiras conseguiu sua quinta vitória em cinco jogos na competição, e já está classificado e com a primeira colocação do grupo assegurada; agora, tenta garantir que terá a maior pontuação de todas as chaves, sendo que River Plate, Estudiantes e Flamengo podem roubar o posto.