Palmeiras descarta lesões graves em Marcos Rocha e Ramires

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Marcos Roch



O Palmeiras descartou qualquer tipo de lesão mais grave do lateral-direito Marcos Rocha e do volante Ramires. O elenco alviverde está de folga nesta segunda-feira (10), após a partida contra a Ponte Preta, no último sábado (8).

“O clube realizou exames que descartaram necessidade de cirurgia ou lesão mais grave. Ambos ficarão no NSP [Núcleo de Saúde e Performance] até plena recuperação”, informou o Palmeiras.

Marcos Rocha e Ramires foram substituídos ainda no primeiro tempo durante a partida contra a Ponte Preta, sentindo fortes dores após pancadas.

O Palmeiras inicia a preparação para a partida conta o Mirassol, no domingo (16), na próxima terça-feira (11). O jogo vai marcar a estreia do gramado sintético do Allianz Parque na temporada.

O time de Vanderlei Luxemburgo é 2º colocado do grupo B, com 10 pontos, dois a menos do que o Santos André.