Palmeiras deve encarar o Oeste com time alternativo

Cesar Greco/Divulgação

O técnico Vanderlei Luxemburgo testou nesta terça-feira (28) o Palmeiras com algumas mudanças para o duelo contra o Oeste, marcado para às 19h15 de quarta-feira (29), no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Luxemburgo fez quatro mudanças com relação ao time que entrou em campo contra o Ituano e São Paulo. Felipe Melo, Gabriel Menino, Dudu e Luiz Adriano serão poupados do confronto de quarta. Entraram em seus lugares Luan, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Willian.

O Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires e Zé Rafael; Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Gabriel Veron; Willian.

O Verdão é 3º colocado do Grupo B, com quatro pontos. Novorizontino e Santo André venceram suas duas partidas na competição e têm seis pontos cada.