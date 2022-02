Palmeiras divulga lista de atletas inscritos para disputar o Mundial de Clubes; confira

Primeiro jogo do time será a semifinal contra o Al Ahly nesta terça-feira, 8, às 13h30, pelo horário de Brasília

Divulgação/Fabio Menotti/Palmeiras Luan e Rafael Navarro durante treino em Abu Dhabi



O Palmeiras enviou à Fifa neste domingo, 6, a lista dos 23 jogadores inscritos na disputa do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi. O primeiro jogo será a semifinal contra o Al Ahly nesta terça-feira, 8, às 13h30, pelo horário de Brasília. Renan, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Giovani e Vanderlan foram cortados da relação inicial anunciada pelo clube. A principal baixa é Gabriel Veron, que ainda se recupera da Covid-19 e não poderá viajar aos Emirados Árabes Unidos. O lateral uruguaio Joaquín Piquerez também havia testado positivo para a doença, mas se recuperou a tempo e viajou para ser integrado ao time. Já o goleiro Vinícius Silvestre, terceira opção do clube, testou positivo em Abu Dhabi e cumpre isolamento no hotel, sendo substituído por Mateus, atleta do sub-20 e campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no último dia 25. Confira abaixo a lista dos jogadores que estão à disposição da comissão técnica.

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Zagueiros: Kuscevic, Luan, Gustavo Gomez e Murilo

Laterais: Marcos Rocha, Jorge, Mayke, Piquerez

Meias: Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Atuesta, Raphael Veiga, Danilo, Jailson

Atacantes: Dudu, Rony, Wesley, Deyverson, Breno Lopes, Rafael Navarro