Palmeiras e Envigado, da Colômbia, entram em acordo sobre dívida por Angulo

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Angulo atuará pelo Cruzeiro nesta temporada



O Envigado, da Colômbia, anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com o Palmeiras sobre a dívida pela compra de Iván Angulo, em 2019. A equipe chegou a acionar a Fifa para que os brasileiros quitassem o débito, e agora as partes informam o desfecho amigável para a negociação.

No meio do ano passado, o Palmeiras exerceu o direito de compra do atacante e adquiriu o jogador por R4 11,6 milhões. O contrato de cinco temporadas tinha como finalidade a atuação nas categorias de base e a possibilidade da promoção para a equipe principal. Sem oportunidades, ele acabou emprestado para o Cruzeiro nesta temporada.

Nos últimos meses, o clube de origem do jogador reclamou que não tinha recebido o valor total da transferência, e acionou a Fifa para cobrar a diferença. O Palmeiras explicou que acertaria o valor pendente em breve.

“Queremos informar que chegamos a um acordo amistoso com a Sociedade Esportiva Palmeiras com respeito à demanda interposta à Fifa, em razão de Iván Dario Angulo, faltando unicamente respectivos trâmites legais”, avisou o Envigado em nota oficial.

Angulo chamou atenção do alviverde pelo desempenho na seleção colombiana de base, em uma partida contra o Brasil, ainda em 2018. O jogador disputou o Mundial da categoria em 2019, na Polônia, mas ainda não estreou pelo time principal da equipe.

* Com Estadão Conteúdo