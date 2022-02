Palmeiras e Inter de Limeira terminam duelo com empate sem gols

É a primeira vez na temporada que o clube alviverde não anota nenhum tento em noventa minutos

Foto: ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20220227246 - 27/02/2022 Gabriel Veron conduz a bola durante jogo do Palmeiras contra a Inter de Limeira



O Palmeiras empatou com a Inter de Limeira por 0x0 neste domingo, 27, no estádio Major José Levy Sobrinho em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista. O time da casa, atualmente, é dona de uma das piores campanhas do torneio e ocupa a terceira colocação do grupo A, com 8 pontos conquistados. O próximo jogo do Leão será contra o Novorizontino no dia 6 de março, às 18h30. Já o Palmeiras, segue líder do grupo C, com 17 pontos, e enfrenta o Athletico Paranaense na próxima quarta-feira, dia 02 de março, às 21h30, no Allianz Parque. O vale o título da Recopa Sulamericana, já que o primeiro confronto entre os clubes terminou em um empate de 2×2.