Palmeiras e Internacional empatam em 1 a 1 no Allianz Parque

Em jogo truncado, gols saíram apenas no final do segundo tempo

Divulgação/Internacional Líder do campeonato, Internacional empatou com o Palmeiras no Allianz Parque



Palmeiras e Internacional não fizeram uma partida de muita força ofensiva, e ficaram no 1 a 1 no Allianz Parque, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, o Colorado teve a posse de bola mas não converteu a porcentagem em chances de gol.

No segundo tempo, a partida continuou truncada e com poucas chances. Nem mesmo as substituições promovidas por Luxemburgo e Coudet mudaram o panorama da partida. As jogadas se concentravam no meio de campo com eventuais subidas ao ataque, sem dar muito trabalho para os goleiros. O placar se movimentou pela primeira vez com a ajuda do VAR, em uma penalidade inicialmente não marcada pelo árbitro. No lance seguinte, a reação do Palmeiras deixou tudo igual com direito a polêmica, já que Galhardo ainda não havia retornado ao campo do Inter quando a bola voltou a rolar.

O JOGO

O primeiro tempo foi tecnicamente fraco no Allianz Parque. Mesmo com alguns de seus titulares no banco, o Internacional começou o jogo pressionando o Palmeiras, mas sentia falta de um atacante que pudesse definir as jogadas com qualidade. AOs 13 minutos, o Colorado chegou com perigo em uma tentativa de bicicleta de Patrick. A bola desviou em Mayke e saiu.

O alviverde também enfrentava problemas de criatividade. A única boa chance em todo o primeiro tempo foi em um chute de Viña, aos 32 minutos. Gabriel Menino cruzou para Luiz Adriano na direita, mas Rodinei afastou e o zagueiro encheu o pé. A bola passou perto do travessão, e assustou o goleiro do time gaúcho.

No segundo tempo, tanto Luxemburgo como Coudet resolveram mexer nos times. Gabriel Menino, que havia torcido o tornozelo durante a primeira etapa, deu lugar a Rony. No Inter, Praxedes, pendurado, saiu para a entrada do também volante Edenílson.

As primeiras oportunidades apareceram só a partir dos 15 minutos. Aos 16, Rony superou três marcadores, mas pecou na finalização e chutou em cima de Moisés. Na resposta, Boschillia partiu para a jogada de velocidade acompanhado por Edenílson, mas demoram para decidir e dão o passe para Nonato. A zaga do Palmeiras se recompôs rápido para desarticular a ofensiva colorada.

Longe de um brilhantismo, o Colorado melhorou com a entrada de Thiago Galhardo. Em uma chegada na área do Palmeiras já aos 45 minutos, Luan tenta tirar e a bola resvala no braço. O árbitro consultou o VAR, e assinalou o lance. Em uma cobrança firme, Galhardo bateu no alto e abriu o marcador. O alviverde empatou no lance seguinte. Em jogada de Rony, Gustavo Gómez se livrou da marcação e cruzou para Luiz Adriano. O camisa 10 foi mais alto que a defesa, e deixou tudo igual.

O resultado ajudou o Palmeiras a subir uma colocação na tabela, na 7ª colocação, com 10 pontos. O próximo adversário é o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, às 11h do próximo domingo. O Inter permanece na lidença com 16, e enfrenta o Bahia, em casa, também no domingo, às 16h.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 INTERNACIONAL

PALMEIRAS – Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Viña (Diogo Barbosa); Patrick de Paula, Bruno Henrique (Wesley), Gabriel Menino (Rony), Zé Rafael (Ramires) e Lucas Lima (Willian); Luiz Adriano Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

INTERNACIONAL – Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Cuesta e Moisés; Johnny (Matheus Jussa), Praxedes (Edenílson), Nonato (D’Alessandro) e Patrick (Boschilia); Sarrafiore e Marcos Guilherme (Thiago Galhardo). Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS – Thiago Galhardo, aos 46, e Luiz Adriano, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

CARTÕES AMARELOS – Zé Rafael, Lucas Lima (Palmeiras); Rodrigo Moledo, Praxedes, Nonato, Matheus Jussa e Cuesta (Internacional)

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).