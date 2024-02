Palmeiras e São Paulo disputam Supercopa com Carpini em busca do primeiro título da carreira e Abel à beira do 10º

Jogo será realizado no Mineirão, às 16h, e terá torcida dos dois times, que estão invictos na temporada devido aos bons resultados obtidos no Campeonato Paulista

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO e ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e São Paulo disputam a final da Supercopa Rei no dia 4 de fevereiro



Palmeiras e São Paulo disputam neste domingo, 4, às 16h, a taça da Supercopa Rei, uma competição que acontece uma vez ao ano, em jogo único, e traz o vencedor da Copa do Brasil contra o campeão do Brasileirão. Essa é a primeira vez em sete edições da Supercopa do Brasil que as equipes se enfrentam na disputa deste título nacional. O Palmeiras, atual campeão da competição, vai em busca do seu segundo título. Se vencer, ele pode se igualar ao Flamengo, maior campeão com dois títulos (2020 e 2021), e chegar ao 10ª conquista com Abel Ferreira no comando, o que faria ele se igualar a Oswaldo Brandão, maior recordista à frente do alviverde.

O São Paulo, por sua vez, ainda não tem esse troféu, e vai em busca do título inédito. As duas equipes vem embaladas para o jogo, com bons resultados no Campeonato Paulista, o qual estão invictos. Eles ainda não perderam na temporada de 2024, contudo, o jogo deste domingo mudará o rumo para um dos dois. Thiago Carpini, à frente do tricolor paulista desde janeiro, após a demissão de Dorival Júnior para assumir a Seleção Brasileira, já conseguiu um feito inédito em seu pouco tempo comandando o São Paulo. Na última terça-feira, 30, pela primeira vez, a equipe do Morumbi conseguiu vencer o Corinthians na Neo Química Arena.

Essa vitória deu ainda mais confiança no trabalho de Carpini, que completa cinco anos como treinador em agosto deste ano. Se conquistar este título inédito, além de deixar o São Paulo mais embalado para a temporada e ganhar aprovação total no seu trabalho recém-iniciado, ele também conquistará o primeiro título da sua carreira. O retrospecto entre as duas equipes nos últimos anos é favorável ao Verdão, que nas últimas 10 partidas levou a melhor em cinco, sendo a última delas em 2023 no Campeonato Brasileiro, quando derrotou o rival por 5 a 0. Porém, quando se fala em mata-a-mata, o São Paulo fica à frente. Por dois anos consecutivos, 2022 e 2023, a equipe eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil.

Em toda a história do Choque-Rei, na fase eliminatória foram 16 vitórias do tricolor em 21 disputas. A última vez que São Paulo e Palmeiras se enfrentaram em uma final foi em 2022, no Campeonato Paulista, e quem levou o troféu na ocasião foi a equipe de Abel Ferreira – em 2021 o cenário foi diferente, o tricolor se consagrou campeão. Carpini e Abel Ferreira já se encontraram em outras situações. Ao todo foram cinco jogos, com o português com a vantagem. Contudo, o técnico do São Paulo já venceu por dois times diferentes. Inclusive, o confronto mais recente entre eles foi justamente na final do Campeonato Paulista de 2023, em que o Abel levou a melhor e ficou com o título. Na ocasião, Carpini estava no comando do Água Santa, que, coincidentemente, foi o time responsável por tirar o tricolor da competição, vencendo nos pênaltis por 6 a 5. No primeiro jogo da final, o time de Carpini surpreendeu e derrotou o Verdão, mas o jogo da volta, o time da casa levou a melhor, levantando a taça pelo segundo ano consecutivo.

Em entrevista à imprensa nesta semana, os treinadores trocaram elogios ao trabalho um do outro. Carpini exaltou a trajetória do comandante palmeirense. “Os números do Abel falam por si só, um cara que admiro, respeito muito o trabalho dele e da sua equipe técnica. Criou-se até uma amizade com a equipe técnica, a gente trocou algumas mensagens, não com Abel, com outras pessoas do corpo técnico”, disse o comandante são-paulino. Abel, respondeu a esse posicionamento e confirmou as informações. “Tenho que ter muito cuidado com aquilo que vou dizer. Carpini conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. Houve ligação, não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão”, declarou.

Partida realizada no Mineirão

A final da Supercopa Rei 2024 será realizada no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pela primeira vez em muitos anos a partida contará com presença da torcida dos dois times. Em São Paulo, desde 2016 os clássicos são realizados com torcida única. Neste final, mais do que o título, a torcida também estará sendo analisar, pois o comportamento apresentado pelas duas torcidas poderá servir de argumentos para que a medida em São Paulo seja revista e os clássicos voltem a contar com a presença das duas torcidas. A expectativa para a partida é de 55 mil pessoas, sendo metade são-paulinos, que ficarão no lado que naturalmente é ocupado pelos torcedores do Cruzeiro em clássico, e a outra palmeirenses, ocupando o espaço dos atleticanos. A previsão de abertura dos portões do Mineirão é 13h (horário de Brasília).

Mudança de nome da Supercopa

Até o último dia de janeiro, a disputa, a qual São Paulo e Palmeiras vão protagonizar neste domingo, se chamava Supercopa do Brasil, contudo, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) resolveu alterar o nome da competição para Supercopa Rei, uma homenagem ao Rei Pelé, que morreu em dezembro de 2022. “Maior jogador de todos os tempos, Pelé será o homenageado especial da competição que abre a temporada do futebol brasileiro”, escreveram em um comunicado. “A partir desta edição, a CBF passa a chamar de Supercopa Rei a decisão que reúne o Campeão da Copa do Brasil e o vencedor do Campeonato Brasileiro”, acrescentou a entidade. Ednaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, disse que essa alteração é uma forma de manter o legado do jogador e uma forma de dar ainda mais importância para a competição.