Palmeiras e WTorre estudam trocar o gramado do Allianz Parque

Pouco mais de um ano depois de reformar o gramado sintético do Allianz Parque, Palmeiras e WTorre estudam colocar uma nova superfície na arena palmeirense. Clube e Real Arenas, braço da WTorre que administra o estádio, estão cotando empresas para a troca da grama. A Soccer Grass, atual fornecedora do gramado, participa da cotação. O Palmeiras aprova o atual gramado, mas entende que uma troca é necessária, visto que um gramado sintético mais moderno será capaz de sentir menos os efeitos da grande carga de eventos que recebe o estádio. Em 2024, somando jogos (30) e shows (47), o Allianz Parque recebeu 77 eventos de grande mobilização. Mais de 2,5 milhões de pessoas passaram pelo estádio no ano passado.

O objetivo, com a mudança, é ter um gramado melhor do que o atual, que foi instalado há cinco anos e, como qualquer piso, seja natural ou sintético, desgasta com o tempo, embora a superfície atual ainda esteja dentro da garantia de 10 anos. A previsão, caso se confirme a troca, é que a obra seja feita no início do ano que vem. Segundo a Soccer Grass, o atual gramado sintético do Allianz Parque é o mais próximo de um campo natural em todos os estádios da América Latina porque utiliza fios de grama na base do sistema de tecelagem dos tufos, contribuindo para a manutenção, regularidade do jogo, permeabilidade e drenagem do campo.

Uma das concorrentes no páreo é a Total Grass, fornecedora do gramado sintético da Arena Barueri, onde joga o Palmeiras quando não tem o Allianz à disposição e que é administrado por uma das empresas da presidente Leila Pereira. A Total Grass também vai fornecer a superfície de um dos campos da Academia de Futebol, o CT do Palmeiras, atualmente em reforma. O gramado do estádio foi reformado no início do ano passado. Em março, foi concluída a reforma, com a colocação da cortiça importante de Portugal no lugar do termoplástico da grama, de material sintético e oriundo da indústria petrolífera e que derreteu devido às ondas de calor e à poluição.

