Palmeiras empresta Rafael Elias, ex-Papagaio, ao Cuiabá até o fim de 2021

O atacante, formado nas categorias de base do Alviverde paulista, estava com pouco espaço na equipe treinada por Abel Ferreira e será cedido ao time mato-grossense para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro

Palmeiras/ Divulgação Rafael Elias, conhecido como Papagaio, foi emprestado ao Cuiabá



O Palmeiras acertou o empréstimo de Rafael Elias, antigamente conhecido como Papagaio, ao Cuiabá até o final da atual temporada. O atacante, formado nas categorias de base do Alviverde paulista, estava com pouco espaço na equipe treinada por Abel Ferreira e será cedido ao time mato-grossense para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O Dourado, que deverá lutar pela permanência na elite do futebol nacional, chega ao seu 15º reforço. Antes, o clube já havia fechado com nomes conhecidos, como o atacante Yony González e o zagueiro Messias.

Rafael Elias era tratado como uma das principais promessas reveladas pelo Palmeiras nos últimos anos. O atacante, porém, acabou sendo flagrado no exame antidoping pelo uso diurético hidroclorotiazida, uma substância proibida. Suspenso por 14 meses, ele retornou aos gramados, mas acabou sofrendo com a forte concorrência de Luiz Adriano, Rony, Willian e outros atacantes badalados do time palmeirense. Agora, ele se junto aos outros reforços do Cuiabá, que já fechou com João Ricardo (goleiro), Vinícius Machado (goleiro), Messias (zagueiro), Jordan (zagueiro), Gabriel Dias (lateral direito), Alessandro (lateral esquerdo), Willian Oliveira (volante), Lima (meio-campista), Jorginho (meio-campista), Marlon (meio-campista), Yony González (atacante), Jael (atacante), Wendson (atacante) e Mendoza (atacante) para a temporada 2021.