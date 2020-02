Palmeiras encara a Ponte Preta com aposta em experiência no time titular

Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação O técnico Vanderlei Luxemburgo conversa com o elenco durante treinamento na Academia de Futebol



O Palmeiras encara a Ponte Preta neste sábado (8), às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Vanderlei Luxemburgo resolveu apostar na experiência e deixou os meninos da base fora do time titular que vai encarar a Macaca.

O técnico Vanderlei Luxemburgo levou a campo no último treinamento do Palmeiras, na sexta-feira (7), o seguinte time: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima; Willian, Dudu e Luiz Adriano.

Vanderlei Luxemburgo preferiu dar um tempo para os jovens da base que vinham sendo titulares e apostou na experiência do elenco para a partida contra a Ponte, fora de casa. Do time que perdeu para o RB Bragantino na última rodada, saíram Gabriel Menino e Wesley. Entraram Zé Rafael e Willian Bigode.

O Verdão é 3º lugar do grupo B, com sete pontos em quatro rodadas. O Santo André lidera com nove pontos. O Novorizontino é vice-líder com oito.