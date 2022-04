Palmeiras encara Emelec e tenta ampliar invencibilidade como visitante na Libertadores; veja escalação 

Atual bicampeão do torneio da Conmebol, o time paulista não perde longe do Allianz Parque desde 2 de abril de 2019, quando foi derrotado pelo San Lorenzo, na Argentina

Reprodução/ Twitter Conmebol Rafael Navarro comemora gol do Palmeiras na Libertadores



O Palmeiras tenta manter o excelente retrospecto como visitante na Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, 27, quando enfrenta o Emelec (Equador), no Estádio George Capwell, a partir das 21 horas (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos. Atual bicampeão do torneio da Conmebol, o time paulista não perde longe do Allianz Parque desde 2 de abril de 2019, quando foi derrotado pelo San Lorenzo, na Argentina. Desde então, o Verdão disputou 16 partidas fora de casa, colecionando 11 vitórias e cinco empates. As finais das últimas edições, diante de Santos e Flamengo, não foram contabilizadas.

Para o duelo desta quarta, no entanto, Abel Ferreira irá mandar a campo uma escalação totalmente modificada. Líder do Grupo A com 100% de aproveitamento em duas rodadas, o treinador português irá preservar seus principais jogadores, como Weverton, Raphael Veiga e Rony, por exemplo. Assim, o provável time diante do Emelec tem: Marcelo Lomba; Mayke, Kuscevic, Murilo e Jorge; Atuesta, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Gabriel Verón (Breno Lopes), Wesley e Rafael Navarro.

Invencibilidade do Palmeiras como visitante: