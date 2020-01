Palmeiras encerra semana de preparação e viaja para Florida Cup com 28 atletas; Deyverson fica fora

Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação O técnico Vanderlei Luxemburgo, da SE Palmeiras, conversa com o elenco durante treinamento, na Academia de Futebol.



O Palmeiras divulgou os 28 nomes dos atletas que viajam para os EUA para a disputa da Florida Cup. A grande surpresa é a ausência de Deyverson entre os convocados. O zagueiro Victor Hugo, que operou no fim do ano passado, é outro que não viaja com o restante do elenco.

O colombiano Angulo também não vai para o torneio de pré-temporada. O atleta estará com a seleção da Colômbia na disputa do pré-Olímpico. Jean é outro que também não viaja. Victor Luis e Matheus Fernandes, que têm os nomes envolvidos em negociações, viajam normalmente.

O Alviverde viaja no sábado (11) e treina domingo (12), segunda (13) e terça (14) em dois períodos em solo americano e estreará no torneio na quarta (15), contra o Atlético Nacional-COL. A outra partida será no sábado (18), diante do New York City-EUA.

Lista de convocados para a viagem

Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Diogo Barbosa, Victor Luis e Lucas Esteves

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Pedrão e Emerson Santos

Meio-campistas: Felipe Melo, Bruno Henrique, Ramires, Matheus Fernandes, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Raphael Veiga, Zé Rafael e Alan

Atacantes: Dudu, Luiz Adriano, Willian, Gabriel Veron e Wesley