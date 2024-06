Verdão e Alvinegro carioca carregam rivalidade do Campeonato Brasileiro passado, provocada por declarações de John Textor; final será em Buenos Aires, mas estádio ainda não foi definido

Norberto Duarte/EFE Telão com os jogos entre as equipes classificadas para as oitavas de final da Copa Libertadores 2024



A Conmebol sorteou nesta segunda-feira (3), em Luque, no Paraguai, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores, definindo a possibilidade de um clássico paulista nas quartas de final entre São Paulo e Palmeiras, caso ambos avancem. O Verdão enfrentará o Botafogo nas oitavas, enquanto o São Paulo jogará contra o Nacional-URU. Os jogos de ida e volta ocorrerão nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto, após a Copa América. A rivalidade entre palmeirenses e botafoguenses está acirrada devido a polêmicas recentes envolvendo declarações do dono da SAF do Botafogo, John Textor, e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O empresário americano afirma que o clube paulista foi beneficiado por resultados manipulados nos dois últimos Campeonatos Brasileiros.

Outros confrontos das oitavas incluem Atlético-MG contra San Lorenzo, Bolívar diante do Flamengo, Junior Barranquilla versus Colo-Colo, e River Plate contra Talleres. O Fluminense enfrentará o segundo colocado do grupo C, onde o Grêmio ainda disputa uma vaga — The Strongest e Huachipato também têm chances de classificação. Se o Tricolor gaúcho se classificar em primeiro, jogará contra o Peñarol. O sorteio também definiu o chaveamento até a final, que será realizada em Buenos Aires, em um estádio ainda a ser confirmado.

Confira o chaveamento do mata-mata da Libertadores