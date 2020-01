Palmeiras faz investida por Rony e apresenta condições para o negócio

Divulgação/Athletico Paranaense

O Palmeiras já apresentou para Rony e ao Athletico Paranaense as condições que está disposto para fechar o negócio pelo jogador de 24 anos. O clube vive um momento de readequação financeira e mudanças drásticas no elenco para a atual temporada.

A multa rescisória de Rony é de 12 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões). O Palmeiras não pretende pagar o valor completo pelo negócio e aposta na boa relação entre as diretorias. O Verdão já havia emprestado Raphael Veiga ao Furacão há duas temporada e esse ano cedeu Carlos Eduardo.

Segundo o GloboEsporte.com, a direção do Palmeiras não confirmou os valores da proposta. Fato é que o clube já oficializou uma quantia para contar com um dos principais atacantes do Brasileirão do ano passado.

Corinthians de olho

Rony também foi um pedido pessoal de Tiago Nunes, novo técnico do Corinthians, para a atual temporada. A direção do Alvinegro chegou a buscar informações com o Athletico sobre o atacante, mas os valores assustaram o clube do Parque São Jorge.

Duílio Monteiro Alves e Andrés Sanchez já descartaram a contratação de Rony e afirmaram que o Corinthians nunca apresentou uma proposta oficial pelo jogador.

Rony não viajou com o restante do elenco do Furacão para a Argentina, onde o campeão da Copa do Brasil faz uma série de amistosos de preparação para a temporada.