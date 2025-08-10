Palmeiras faz jogo inseguro, mas vence Ceará de virada com gols de Roque e Flaco

Com o resultado, o Palmeiras chega aos 36 pontos, quatro a menos que o Flamengo, primeiro colocado, que soma uma partida a mais

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Flaco López, do Palmeiras, comemora seu gol na partida entre Palmeiras e Ceará válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, no Allianz Parque, em São Paulo



Em meio à crise provocada pela eliminação para o arquirrival Corinthians na Copa do Brasil, o Palmeiras voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (10), no Allianz Parque. Diante do Ceará, os centroavantes Flaco López e Vitor Roque brilharam para dar ao time alviverde maior tranquilidade, ganhar de virada, por 2 a 1, e permanecer na perseguição ao líder Flamengo. Nem mesmo o resultado é capaz de camuflar o mau momento vivido pelo Palmeiras. O time alviverde evidenciou suas debilidades: exagero na quantidade de cruzamentos, falta de ímpeto para concluir os lances no gol, zagueiro sendo o finalizador, atletas fora de posição e uma mistura de indecisão e apatia. As escolhas de Abel também não são boas. Vitor Roque, novamente o melhor do time, não ficou os 90 minutos em campo e acabou substituído mesmo depois de ir balançar as redes.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos 36 pontos, quatro a menos que o Flamengo, primeiro colocado, que soma uma partida a mais. O Ceará estaciona com 22 pontos, na segunda metade da tabela. O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O adversário é o Universitario, do Peru, e a partida acontece no Estádio Monumental de Lima. No Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso está agendado para domingo, às 20h30, diante do Botafogo, no Rio. Já o Ceará entra em campo no sábado, às 16h, para encarar o Red Bull Bragantino, na Arena Castelão.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Antes de a bola rolar no Allianz Parque, torcedores, especialmente membros de organizadas, protestaram pela má fase que vive o time. No entorno do estádio, faixas foram expostas com dizereS como “Acabou a paz”, “Paciência é o c…”, “Presidente inexistente” e “Fora, Abel”. Neste domingo, o Palmeiras denunciou um ataque feito com fogos de artifício à Academia de Futebol durante a madrugada.

A etapa inicial teve faltas duras cometidas pelo Ceará, que poderia ter Richardson expulso, mas a arbitragem foi piedosa. Fora esses lances mais tensos, a partida foi sonolenta até a conclusão dos 45 primeiros minutos. No apito final, vaias ecoaram no estádio palmeirense. O segundo tempo começou nos mesmos moldes do primeiro, com o Palmeiras tocando bola e sem chutar no gol. Dessa forma, o Ceará soube aproveitar a escassez de ideias alviverdes para mostrar como ser eficaz. Piquerez foi desatento para evitar o lance dos visitantes, Galeano recuperou para os cearenses e tocou, na entrada da área, para Lourenço, que emendou um belo chute e marcou um golaço aos 6 minutos. O gol animou o time do Ceará, que enfileirou boas oportunidades de ampliar o marcador no Allianz Parque.

Aos 20 minutos, um alento para o torcedor do Palmeiras. Giay cruzou, Flaco López tentou o domínio e a bola espirrou no braço de William Machado dentro da área. O VAR recomendou a revisão do lance, e o juiz foi convencido a marcar o pênalti. López bateu muito bem e deixou tudo igual. A seriedade e convicção com a qual Flaco López cobrou a penalidade e comemorou o empate gerou outra energia no Allianz. Não demorou muito para o Palmeiras passar à frente no marcador. Mauricio fez um cruzamento na medida para a entrada da pequena área, Vitor Roque surgiu para estufar a rede, aos 24.

Entre os 35 e os 37 minutos, dois lances decididos com intervenção do VAR enervaram jogadores e comissões técnicas. Vitor Roque sofreu falta na área, mas houve impedimento no início do lance e o pênalti não foi marcado. Logo depois, Aylon fez o que seria o gol de empate do Ceará, mas ele estava em posição irregular e o lance foi anulado. Os visitantes tentaram a igualdade até o instante final, mas a vitória foi palmeirense.

*Com informações do Estadão Conteúdo