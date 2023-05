Palmeiras goleia o Fortaleza no primeiro duelo das oitavas da Copa do Brasil

Verdão pode perder por até dois gols de diferença no próximo duelo contra o Leão para passar de fase

PEDRO PAULO DIAZ/NASCIMENTOSOUZAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga comemora primeiro gol do Palmeiras contra o Fortaleza



O Palmeiras venceu por 3 a 0 o Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 17, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Verdão pode perder por até dois gols de diferença no próximo duelo contra o Leão, marcado para o próximo dia 31, para passar de fase. Em relação a partida desta quarta, os donos da casa começaram pressionando no ataque. E logo aos 7 minutos, Dudu recebeu a bola na esquerda, gingou na marcação e cruzou. Caio Alexandre interceptou, e Rony chegou por trás roubando, ajeitando para Piquerez. O árbitro marcou pênalti em Rony na disputa pela bola. O meia Raphael Veiga, batedor oficial do Palmeiras, bateu firme para abrir o placar. Em menos de dez minutos depois, o Verdão ampliou o marcador com o atacante Bruno Tabata. Após bate rebate na grande área, ele cabeceou para o fundo das rede adversária. No segundo tempo, o Palmeiras seguiu criando jogadas, mas o último gol saiu apenas no fim do jogo. Gabriel Menino recebeu de Piquerez na esquerda e abriu para Breno Lopes. O atacante puxou para o meio e cruzou. A bola para em Richard Ríos, que dominou, cortou deixando Tinga no chão e bateu no cantinho para decretar a vitória.