Palmeiras inicia pré-temporada com goleada em jogo-treino

Cesar Greco/Palmeiras Caio Paulista, novo reforço do Palmeiras, durante jogo-treino contra a equipe do Rio Branco



O Palmeiras iniciou sua pré-temporada com uma vitória expressiva no jogo-treino contra o Rio Branco de Americana. Mesmo sem contar com o técnico Abel Ferreira, que ainda está de férias, a equipe alviverde goleou por 4 a 0. O destaque da partida foi o jovem meia Rafael Coutinho, de apenas 17 anos, que marcou dois gols. Os outros gols foram marcados por Mayke e Luis Guilherme. O duelo foi realizado na Academia de Futebol, em São Paulo. Durante a atividade, o Verdão teve duas baixas. O atacante Endrick está com a seleção olímpica, que disputará o Torneio Pré-Olímpico nas próximas semanas. Além disso, o técnico Abel Ferreira ainda está de férias e só iniciará o ano na semana que vem. Mesmo sem o treinador, a comissão técnica testou três formações diferentes ao longo do jogo-treino, que foi dividido em três tempos de 30 minutos cada.

Na primeira parte, o time alviverde entrou em campo com Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Wendell (sub-20); Fabinho, Atuesta e Jhon Jhon; Wesley (sub-16), Flaco López e Breno Lopes. Segundo o clube, Wesley foi um dos destaques dessa formação. Já na segunda formação, o Palmeiras contou com dois reforços: Aníbal Moreno e Caio Paulista. A equipe foi escalada com Weverton; Garcia, Naves, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Erick Belé (sub-17); Luis Guilherme, Rony e Caio Paulista. Gómez e Luan entraram na metade da movimentação. Na parte final do jogo-treino, o Alviverde contou com a presença de Bruno Rodrigues, outra contratação para a temporada. A equipe foi formada por Marcelo Lomba; Gilberto (sub-20), Gómez, Luan e Piquerez; Richard Ríos, Rafael Coutinho (sub-20) e Raphael Veiga; Mayke, Bruno Rodrigues e Kidani (sub-20). O Palmeiras terá mais dois jogos-treino no sábado, contra o Suzano e o São Caetano, ambos na Academia de Futebol. A estreia oficial na temporada será no dia 21, contra o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista.