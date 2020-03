Palmeiras lança novo uniforme para a temporada 2020; confira

Reprodução Rony foi apresentado como jogador do Palmeiras



O Palmeiras anunciou, na manhã desta segunda-feira (2), o seu novo uniforme para a temporada 2020. Através de vídeo postado nas redes sociais, o Verdão apresentou as peças, que foram desenvolvidas pela Puma, fornecedora do material esportivo do Verdão.

Na publicação, o Palmeiras exalta a sua história e grandeza: “Plantamos a semente que chegou aqui de navio. Abraçamos a todos, de norte ao sul do Brasil.

A nossa história não tem cara, não tem sotaque… mas tem camisa!”, escreveu.

Na loja oficial do Palmeiras, as camisas são comercializadas no preço de R$ 249,9o, enquanto os modelos femininos e infantis custam R$ 229,90. Meiões e calções também estão à venda no site.

