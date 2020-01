Palmeiras leva susto, mas vence de virada na estreia na Copa São Paulo

Divulgação Gabriel Silva, do Palmeiras, fechou a conta



Sem ainda ter conquistado o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras tomou um susto em sua estreia do torneio na temporada 2020. O clube de Palestra Itália saiu perdendo, na noite da última quinta-feira (2), para o União Rondonópolis-MT, mas acabou conquistando a virada por 3 a 1, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

O resultado deixou o Palmeiras na vice-liderança do Grupo 17, com os mesmos três pontos da Ferroviária, que derrotou, mais cedo, o Petrolina por 3 a 0. Os gols da equipe da capital paulista foram marcados por: Hanri, Danilo e Gabriel Silva. Pablo marcou pela equipe do Mato Grosso.

A vitória do Palmeiras poderia ter sido mais elástica. Nos minutos finais, o time desperdiçou um pênalti, cobrado por Lucas Cordeiro e defendido pelo goleiro Evandro.

Também nesta quinta-feira, o Goiás acabou sendo derrotado pelo Confiança-SE por 1 a 0, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho, na maior zebra do primeiro dia da competição.

A derrota deixou o Goiás na última colocação do Grupo 18, e o Confiança na liderança, com três pontos. Sertãozinho e Penapolense, que empataram por 1 a 1 na estreia, somam um.

Confira os resultados desta quinta-feira:

14h45 – União Mogi-SP 0 x 1 Juventus-SP

17h – Grêmio 2 x 0 Real-DF

Ituano-SP 1 x 0 Vilhenense-RO

18h – Sertãozinho-SP 1 x 1 Penapolense-SP

19h15 – Ferroviária-SP 3 x 0 Petrolina-PE

Fluminense 5 x 0 Socorro-SE

20h15 – Goiás 0 x 1 Confiança-SE

21h30 – Palmeiras 3 x 1 União Rondonópolis-MT

*Com informações do Estadão Conteúdo