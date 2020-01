Palmeiras mostra nova linha de uniformes de treino e viagem; confira

Divulgação/PUMA Weverton serviu de modelo para a nova coleção



A PUMA, fornecedora esportiva do Palmeiras, divulgou, nesta sexta-feira (10), a nova linha de uniformes de treino e viagem para a temporada 2020. São itens como camisetas, camisas polo, jaquetas, moletons, shorts, calças, bonés, bolsas, bolas, entre outros, com preços iniciais de R$59,90, para acessórios, e R$129,90, para vestuário.

Os atletas e a comissão técnica estrearão as novas peças já no embarque para a sexta edição da Florida Cup, torneio internacional que ocorrerá entre 13 e 20 de janeiro, na Flórida, Estados Unidos, que funcionará como pré-temporada para a equipe.

As peças podem ser adquiridas pelos torcedores no site da marca e lojas físicas receberão as peças a partir do dia 20.

Weverton e Gabriel Veron serviram de modelos para a nova coleção.

