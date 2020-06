Palmeiras: morre Ronaldo Drummond, autor do gol do título do Paulista em 1974

Reprodução/Palmeiras Ronaldo Drummond marcou o gol do título do Palmeiras de 1974



O ex-jogador Ronaldo Drummond, atacante tricampeão brasileiro (1971 pelo Atlético-MG e 1972 1973 pelo Palmeiras) e campeão da Libertadores (1976, pelo Cruzeiro), morreu nesta terça-feira, vítima de uma hemorragia gástrica. Ele tinha 73 anos e estava internado no Hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte.

Um dos maiores feitos da carreira de Ronaldo foi ter marcado o gol do título paulista do Palmeiras, em 1974, que manteve o rival Corinthians no jejum de títulos. Com a camisa 9, o atacante acertou um lindo sem pulo, após toque de cabeça de Leivinha, sem chances de defesa para o goleiro corintiano Buttice.

É com muito pesar que a Sociedade Esportiva Palmeiras informa o falecimento de Ronaldo Drummond, bicampeão brasileiro e autor do gol que levou ao título Paulista de 1974, e manifesta condolências aos amigos e familiares ➤ https://t.co/FwgEY2eHZI pic.twitter.com/hMQ77HGKca — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) June 9, 2020

Sua família chegou a realizar uma campanha de doação de sangue através das redes sociais, mas o quadro clínico do ex-jogador teve uma piora e ele não resistiu. Devido à pandemia do novo coronavírus, seu sepultamento será reservado aos familiares.

Ronaldo foi revelado pelo Atlético-MG, clube pelo qual conquistou o Campeonato Mineiro de 1970 e o Campeonato Brasileiro de 1971. No ano seguinte, foi para o Palmeiras, onde obteve mais dois Brasileiros, de 1972 e 1973.

Por fim, encerrou sua carreira no Cruzeiro, de Zezé Moreira, onde foi campeão da Libertadores de 1976. Após se aposentar dos gramados, Ronaldo ainda trabalhou como diretor de futebol do Atlético-MG. Ambos os clubes lamentaram sua morte.

*Com Estadão Conteúdo