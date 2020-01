Palmeiras passeia no segundo tempo e goleia o Ituano na estreia do Paulistão

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Depois de um primeiro tempo fraco, o Palmeiras acordou na etapa final e goleou o Ituano por 4 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Novelli Junior, na estreia das equipes no Campeonato Paulista. Marcos Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e Willian garantiram a vitória no jogo em que marcou o retorno oficial de Vanderlei Luxemburgo ao comando da equipe.

O resultado embala o Palmeiras para o clássico contra o São Paulo, no domingo. Como o Allianz Parque está tendo o gramado trocado, o clube optou por mandar a partida da segunda rodada no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara.

O time que entrou em campo na estreia, no entanto, demorou um pouco para engrenar e precisou da ajuda do adversário. O setor ofensivo formado por Lucas Lima, Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano errou muitos passes e não conseguiu incomodar o goleiro adversário no primeiro tempo. Dudu tentava assumir o protagonismo, mas parava na forte marcação do adversário.

O único chute o gol do Palmeiras na etapa inicial veio aos 31. Lucas Lima recebeu passe de Gabriel Menino e bateu para defesa do goleiro Pegorari. O time anfitrião respondeu com Serrato, que chutou de fora da área e assustou Weverton.

Na volta do intervalo, Gabriel Verón entrou no lugar de Raphael Veiga. Mas a vitória veio mesmo graças a dois erros na saída de bola do adversário. Após bate-rebate na área, o zagueiro do Ituano afastou mal e a bola parou nos pés de Marcos Rocha, que bateu cruzado para abrir o placar.

Pouco depois, Baralhas errou passe e deu nos pés de Dudu, que tocou para Lucas Lima. O meio-campista bateu cruzado e ampliou. O Ituano sentiu o segundo gol e não conseguiu esbanjar reação. Luxemburgo aproveitou para mexer na equipe com as entradas de Willian e Zé Rafael nas vagas de Luiz Adriano e Ramires.

Sem muito esforço, o Palmeiras ainda transformou o resultado em goleada. Após cruzamento da direita, Zé Rafael apareceu na área e desviou de calcanhar para marcar o terceiro. Pouco depois, Willian recebeu livre e tocou na saída do goleiro.

Ficha técnica Ituano x Palmeiras

Ituano

Pegorari; Jonas, Mateus Silva, Ricardo Silva e Breno Lopes; Baralhas, Paulinho Dias e Marcos Serrato; Hugo Cabral, Minho e Gui Mendes

Técnico: Vinicius Bergantin

Cartão amarelo: Jonas e Paulinho Dias

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires (Zé Rafael) e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga (Gabriel Veron) e Luiz Adriano (Willian)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Cartão amarelo: