Palmeiras pode contar com retornos de Weverton e Danilo contra o Botafogo

WANDERSON OLIVEIRA / DIA ESPORTIVO / ESTADÃO CONTEÚDO Danilo deve retornar ao Palmeiras diante do Botafogo



O Palmeiras vive a expectativa de contar com a volta de Weverton e Danilo para o confronto diante do Botafogo, marcado para esta quinta-feira, 9, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Após servir a seleção brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão no continente asiático, a dupla tem previsão de desembarcar na capital paulista nesta quarta-feira. De acordo com o Verdão, eles serão avaliados pelo Núcleo de Saúde e Performance na reapresentação na Academia de Futebol e devem ser liberados para a partida.

O goleiro Weverton, vale lembrar, foi titular na goleada sobre a Coreia do Sul, na semana passada, mas não jogou diante dos japoneses, no segundo confronto. Já Danilo sequer saiu do banco de reservas da seleção brasileira, gerando revolta de torcedores palmeirenses. Os outros convocados do Palmeiras para esta Data Fifa, no entanto, são desfalques certos para o duelo com Botafogo. Os zagueiros Gustavo Gómez e Kuscevic continuarão servindo, respectivamente, Paraguai e Chile. Segundo colocado, o Alviverde paulista soma 16 pontos, apenas dois a menos que o líder Corinthians.