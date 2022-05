Palmeiras pode receber ‘bolada’ caso Manchester City venda Gabriel Jesus; veja detalhes 

De acordo com a imprensa europeia, o clube inglês pretende negociar o atacante com o rival Arsenal pelo valor de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 324 milhões)

EFE/EPA/PETER POWELL Gabriel Jesus fez quatro gols em jogo do City contra o Watford válido pela 34ª rodada do Campeonato Inglês



O Palmeiras pode reforçar seu caixa nos próximos meses com a venda de Gabriel Jesus, do Manchester City. De acordo com a imprensa europeia, o clube inglês pretende negociar o atacante com o rival Arsenal pelo valor de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 324 milhões). Desta forma, caso a negociação seja concretizada, o Alviverde paulista teria direito a cerca de 4,2 milhões de euros (R$ 23,1 milhões). Isto porque o Verdão tem direito a 7% do montante transferência, sendo 5% por ter os direitos econômicos do jogador e outros 2% pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, pago pela entidade máxima ao clube formador do atleta.

Atualmente, a negociação entre Manchester City e Arsenal tem boa possibilidade de sair do papel. Sem ter o status de titular absoluto no time de Pep Guardiola, o atacante deve ter ainda mais dificuldades com as chegadas de Erling Haaland e Julián Álvarez, jogadores da mesma posição. Além disso, o cria da base do Palmeiras ainda não tem sua vaga na Copa do Mundo de 2022 assegurada e, também por isso, pretende ganhar mais minutos para mostrar o seu talento para Tite. A transferência, por sua vez, também seria algo benéfico para o City, que tem contrato com o atleta somente até junho de 2023 e pode perdê-lo de graça, caso não renove seu vínculo.

Contratado pelo Manchester City em 2017, Gabriel Jesus oscilou bastante desde que chegou ao clube inglês. Ao mesmo tempo, o atacante foi importante em alguns momentos da equipe. Ao todo, o jogador soma dez títulos no time, sendo três do Campeonato Inglês. Nesta temporada, ele entrou em campo 39 vezes, marcou 13 gols e deu 12 assistências para os seus companheiros. Já levando todo o período em que vestiu as cores do City, Gabriel Jesus balançou as redes 95 vezes e serviu seus colegas em 46 oportunidades nos 234 jogos oficiais.