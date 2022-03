Palmeiras recebe autorização da WTorre para jogar a final no Allianz neste domingo

A autorização da construtora, desta forma, encerra a briga nos bastidores com o Tricolor paulista, que afirmou, através do presidente Julio Casares, que não gostaria de antecipar o duelo decisivo para sábado

Reprodução/Allianz Parque Allianz Parque será palco da final do Paulista entre Palmeiras e São Paulo



O Palmeiras anunciou, na tarde desta segunda-feira, 28, que conseguiu a liberação da WTorre, administradora do Allianz Parque, para mandar a segunda final do Campeonato Paulista, diante do São Paulo, em sua casa, no próximo domingo, no dia 3 de abril. A autorização da construtora, desta forma, encerra a briga nos bastidores com o Tricolor paulista, que afirmou, através do presidente Julio Casares, que não gostaria de antecipar o duelo decisivo para sábado. Mais cedo, os clubes se reuniram com a Federação Paulista de Futebol (FPF) para debater sobre o assunto, mas não entraram em consenso. O primeiro jogo, vale lembrar, será realizado no Morumbi, às 21h40 (de Brasília) desta quarta-feira, 30.

A polêmica envolvendo o segundo jogo da final do Paulistão deve-se ao fato de um show da banda Maroon 5 estar marcado para o dia 5 de abril, no Allianz Parque, apenas dois dias depois da final marcada para a FPF. Como tradicionalmente acontece, o Verdão deixa de utilizar a arena de três a quatro dias antes do evento, disponibilizando o espaço para os organizadores dos shows. Apesar disso, diante do impasse às vésperas da final do campeonato, a direção do Palmeiras procurou a WTorre e conseguiu mudar pontualmente. “Trabalhamos intensamente para que o nosso direito fosse respeitado. Nunca vamos nos sujeitar à pressão de terceiros”, disse Leila Pereira, presidente do Alviverde. “Se quisermos melhorar o futebol brasileiro e criar uma liga forte, precisamos de união entre os clubes. Não podemos mais aceitar que os nossos dirigentes continuem a adotar posturas individualistas”, acrescentou, cutucando o rival.