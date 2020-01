Palmeiras recusa primeira proposta do Barcelona por Matheus Fernandes, diz site

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Matheus Fernandes assinou contrato por cinco temporadas com o Palmeiras



O Palmeiras recusou a primeira proposta oficial do Barcelona pelo volante Matheus Fernandes. O clube catalão havia oferecido 6 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) pelo jogador de 21 anos. A direção palmeirense considerou o valor baixo, segundo o GloboEsporte.com.

Além do valor de 6 milhões de euros, o Barcelona teria oferecido um bônus por desempenho de Matheus Fernandes. O volante tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2023, após ser comprado por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,5 milhões) no ano passado junto ao Botafogo.

Essa não foi a primeira vez que o Barça sondou o jogador. O interesse inicial começou em 2017, quando Matheus ainda atuava pelo Botafogo.