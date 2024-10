Palmeiras renova contrato de promissor Zagueiro com multa de R$ 600 milhões para equipes do exterior

Fred Stradiotto, de 16 anos, firmou seu primeiro contrato profissional com o clube até 2027; ele compartilhou nas redes sociais a alegria

Reprodução/Instagram/@fred.stradiotto Fred Stradiotto, de 16 anos, promessa do Palmeiras



O jovem zagueiro Fred Stradiotto, que integra a equipe sub-17 do Palmeiras, firmou seu primeiro contrato profissional com o clube até 2027. O acordo inclui uma cláusula de rescisão de R$ 600 milhões para equipes do exterior. Aos 16 anos, Stradiotto compartilhou sua alegria nas redes sociais e recebeu diversas mensagens de apoio de amigos e torcedores. Na atual temporada, o defensor participou de 14 partidas e conseguiu marcar um gol. Ele tem sido observado de perto pelo técnico Abel Ferreira, tendo até treinado com o elenco principal. Stradiotto demonstrou sua versatilidade, afirmando que está disposto a atuar em diferentes posições e que deseja honrar a camisa do Palmeiras. O atleta faz parte de uma base promissora do clube, que é reconhecida por revelar talentos. Stradiotto está otimista quanto a receber chances no time principal no próximo ano, especialmente considerando o calendário intenso que o Palmeiras enfrentará. Atualmente, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, somando 57 pontos. O próximo desafio da equipe será contra o Juventude, marcado para o dia 20 de outubro.

