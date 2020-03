Palmeiras renova contrato de Wesley até 2024

Reprodução Wesley renovou com o Palmeiras até 2024



O Palmeiras segue priorizando prolongar os vínculos dos garotos revelados na categoria de base. Nesta terça-feira (17), foi a vez do clube renovar o contrato de Wesley até o final de 2024.

Através das redes sociais, o Verdão exaltou o acordo com atleta, que tinha, inicialmente, vínculo até agosto de 2022. “Wesley renovou até 2024! Que venham muitos jogos e sucesso com a nossa camisa, minha #CriaDaAcademia”, escreveu.

Cria da base, o atacante teve passagens pelo time sub-17 e sub-20 do Palmeiras. Na temporada passada, com pouco espaço no elenco profissional, ele foi emprestado ao Vitória.

Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, Wesley passou a ter oportunidade e entrou em quatro jogos do time, sendo uma vez como titular.

Ontem, o Palmeiras já havia renovado com Gabriel Menino até o final de 2024.