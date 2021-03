Palmeiras repete o Flamengo e conquista tríplice coroa; veja quais quais clubes já conseguiram

Verdão, Fla e mais quatro times já deram três ou mais voltas olímpicas na mesma temporada no Brasil

Fernando Roberto/Estadão Conteúdo Acompanhado por Patrick de Paula e Willian, Gabriel Menino celebra o segundo gol do Verdão



Depois de 27 anos, o Palmeiras voltou a conquistar três títulos no mesmo ano. Além da Copa do Brasil, o Alviverde beliscou na temporada 2020 os canecos da Libertadores e do Paulistão — garantido em vitória nos pênaltis sobre o Corinthians, seu maior rival. “Conquistamos a tríplice coroa. Acho que é inédito no país”, equivocou-se um emocionado Felipe Melo, logo após o jogo, com os ânimos à flor da pele. De fato, o Verdão é o primeiro time a ganhar Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão no mesmo ano. No entanto, outras equipes já alcançaram esse feito. A última havia sido o Flamengo, em 2019, com o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores. Veja quem mais deu três ou mais voltas olímpicas em uma mesma temporada no Brasil:

Bahia (1959)

Campeonato Baiano, Torneio Norte-Nordeste e Taça Brasil

Santos (1962)

Paulistão, Taça Brasil, Libertadores e Mundial

Santos (1963)

Taça Brasil, Rio-São Paulo, Libertadores e Mundial

Santos (1968)

Campeonato Paulista, Recopa dos Campeões Intercontinentais, a Supercopa e Robertão

Flamengo (1981)

Carioca, Libertadores e Mundial

São Paulo (1992)

Campeonato Paulista, Libertadores e Mundial

São Paulo (1993)

Libertadores, Mundial e a Supercopa

Palmeiras (19930)

Campeonato Paulista, Torneio Rio-São Paulo e Brasileirão

Grêmio (1996)

Campeonato Gaúcho, Recopa Sul-Americana e Brasileirão